Ruba una borsa e reagisce ai poliziotti: arrestato nella stazione di Verona Porta Nuova

Ha rubato la borsa di un operaio reagendo nei confronti degli agenti della Polizia Ferroviaria mentre veniva fermato in presenza di altri viaggiatori.

È accaduto sabato notte nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova quando la pattuglia, avvisata dalla vittima, è intervenuta per fermare l’uomo che alla vista delle divise, invece di scappare, si è scagliato colpendo i poliziotti, che sono comunque riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo in ufficio.

Il fermato, un italiano di 45 anni residente in provincia di Catania ed incensurato, ha proseguito nel suo atteggiamento intemperante tanto da rendere necessario il suo arresto.

È stato, inoltre, sanzionato per ubriachezza in un luogo pubblico essendo stato trovato in evidente condizione di alterazione alcolica.

L’arrestato è stato condotto immediatamente in udienza, per la convalida della misura, durante la quale il giudice ha disposto la remissione in libertà con il divieto di far ritorno nella provincia veronese per i prossimi 2 anni.

