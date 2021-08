Rubano al supermercato “In’s” di Verona e colpiscono l’addetto alla sicurezza, individuati e denunciati tre marocchini

Intorno alle 15.00 del 20 agosto, gli operatori sono intervenuti in via XX settembre, a seguito della segnalazione di una lite tra l’addetto alla vigilanza del supermercato In’s e tre clienti. Protagonisti della vicenda, tre giovani cittadini marocchini di età compresa tra i 22 e i 26 anni, che hanno cercato di uscire senza pagare dal supermercato con lo zaino colmo di bottiglie di superalcolici. Fermati dall’addetto alla sicurezza che aveva notato i loro movimenti sospetti, i tre giovani hanno reagito colpendolo e spintonandolo per poi scappare.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti delle Volanti hanno individuato i responsabili che, al termine degli accertamenti, sono stati denunciati per tentata rapina in concorso. Le 9 bottiglie di superalcolici sottratte, del valore complessivo di circa 65 euro, sono state recuperate e restituite al direttore del supermercato.