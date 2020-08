Rubrica “Le mie ricette”: Marianna ci consiglia la torta gelato cookie

Buongiorno redazione, vi mando una ricetta personalissima, la torta gelato ai cookies. La preparo spesso come merenda ai miei figli e la mangio anch’io molto volentieri.

Anzitutto bisogna ammorbidire il burro e con l’aiuto di una planetaria o di una frusta elettrica mescolarlo con lo zucchero a velo fino a creare una crema omogenea. Poi incorporare la farina setacciata di volta in volta. Aggiungere le uova, mescolando lentamente. Fate riposare in frigo per circa un paio d’ore. Per la crema gelato, montate la panna. In una ciotola a parte versate il latte condensato e unite l’estratto di vaniglia. Poi unite alla panna montata e incorporate il tutto. Lasciate rassodare in freezer per almeno 2 ore. Stendete la pasta frolla e utilizzate un piatto o il contorno di una tortiera per ottenere un cerchio di circa 20 cm. Trasferite i due dischi ottenuti su una teglia ricoperta da carta forno e infornate a 220°C per 10 minuti. Versate la crema su un disco di biscotto e ricoprite con il secondo disco , rifinendo i bordi con una spatola o qualcosa di simile. Buon appetito!

Marianna (un bacio a mio marito Piero)!