Rubrica “Le mie ricette”: Paola ci consiglia la granita al caffè

Buongiorno redazione, mi chiamo Paola e sono di Sommacampagna. Voglio condividere la mia ricetta della granita al caffè, un dessert che preparo spesso d’estate perché è fresco e leggero. Gli ingredienti per due persone sono: 250 cl di acqua, 100 gr di zucchero e 150 cl di caffè in tazza.

Intanto bisogna preparare lo sciroppo. In una casseruolina di acciaio mettete lo zucchero e l’acqua, poi mettetela sul fuoco sul fuoco e fate sciogliere lo zucchero. Dopodiché cuocete lo sciroppo finché non si addensa un po’, poi togliete dal fuoco e lasciate intiepidire.

Poi aggiungete il caffè espresso ristretto e mescolatelo bene allo sciroppo in modo da ottenere un liquido di colore omogeneo e versatelo in contenitori di metallo (vanno bene anche le vaschette da freezer usa e getta), riempiendoli non oltre i 2 terzi in modo da poter mescolare con tranquillità durante il congelamento. Mettete le vaschette in freezer per almeno mezz’ora e appena il composto incomincia a gelare staccate dalle pareti le parti dure, poi mescolate il tutto con un cucchiaio. Rimettete in freezer e di tanto in tanto mescolate fino a ottenere una granita omogenea e cremosa.

Chi vuole può aggiungere un po’ di panna montata o qualche ricciolo di cioccolata bianca!

Grazie dello spazio che ci dedicate! Paola

