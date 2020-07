Rubrica “Le mie ricette”: Sonia ci consiglia il cous cous da spiaggia

Buonasera, mi chiamo Sonia e sono di Bussolengo. Vi mando la mia ricetta personale del cous cous che io chiamo cous cous da spiaggia perché lo preparo spesso al mare in vacanza. Gli ingredienti per una persona sono:

100 gr Cous cous

100 ml acqua

1 cucchiaio olio extravergine d’oliva

1 pizzico di sale

per il condimento servono:

100 g zucchine

80 g tonno sott’olio

2 cucchiai olio extravergine

1 pizzico di sale

Mettete il cous cous precotto in una ciotola con un po’ di sale e un cucchiaio di olio d’oliva. Poi coprite con la stessa quantità di acqua (100 g cous cous con 100 ml di acqua) a temperatura ambiente e lasciate riposare per qualche minuto poi sgranatelo bene con una forchetta. Intanto grattugiate le zucchine mentre sono ancora crude.

Mettete sulla base del barattolo due cucchiai di olio e un po’ di sale, poi mettete il tonno sott’olio sgocciolato e spezzettato con le mani, le zucchine grattugiate e poi il cous cous.

Chiudete il barattolo ermeticamente ed è fatta. Quando sarà il momento di mangiarlo capovolgete il barattolo e sbattetelo bene in modo da far scendere il condimento fino al cous cous, altrimenti perde di sapore. È comodo da portare in giro e facile da preparare.

Vi ringrazio per lo spazio! Sonia

