Salvini nel caseificio con la mascherina abbassata, è polemica sui social. I sindacati: «Pessimo esempio»

È polemica sui social dopo le foto di Matteo Salvini con la mascherina abbassata durante la sua visita al caseificio Busti, in provincia di Siena, assieme alla candidata alla presidenza della Toscana per il centrodestra, Susanna Ceccardi. Il leader della Lega ha pubblicato sulla sua pagina Facebook alcune foto all’interno dello stabilimento che lo ritraggono con la mascherina calata sul mento e ha scatenato l’ira di sindacati, politici e cittadini.

“La foto del senatore Matteo Salvini ci ha fatto infuriare – dichiara Francesco Iacovone, del Cobas nazionale – perché è la punta di un iceberg che mette a rischio la salute e la sicurezza di milioni di lavoratori“. E ha proseguito: “La sua strafottenza davanti alle regole, finanche quelle sui luoghi di lavoro, ci ha permesso di alzare l’attenzione sulla situazione fuori controllo che si vive tutti i giorni nelle campagne, nelle fabbriche di trasformazione alimentare, nei poli logistici, fino ad arrivare nei luoghi di vendita.Dove i controlli sono scarsi e le norme spesso disattese. Questi luoghi di lavoro diventano inevitabilmente possibili veicoli di contagio e troppo spesso cluster da tracciare”. Per i Cobas è “un esempio pessimo che irride i protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro, in spregio alle norme anti Covid sui luoghi di lavoro”.

Nelle ultime ore la polemica si è amplificata sul web. A postare e commentare le foto sono anche le Sardine pisane, che parlano di “messaggi pericolosi, immagini che provano a negare che esista un virus, una pandemia e purtroppo anche delle vittime”. E ancora: “Questi messaggi negazionisti, irresponsabili, appartengono a quei politici destri che reputano pericolosa una persona che si siede su una panchina per leggere un libro e non una pandemia globale che continua a produrre catastrofi in giro per il mondo”.

Anche l’assessore alla Cultura di Volterra, Dario Danti, posta un’immagine di Salvini al caseificio e commenta: “Salvini si è fatto fotografare con la mascherina abbassata e il formaggio in mano all’interno dello stabilimento, in spregio alle norme igieniche e anti-Covid. E questo è un grave errore anche per chi lo ha permesso; come al solito Salvini fa i danni e non il bene di una azienda”.

Diversi i messaggi dello stesso tenore apparsi sulla pagina Facebook del noto caseificio toscano, mentre i fan del segretario leghista lo hanno difeso sulla sua pagina.

Fonte: IL Tirreno.