Sanità, Veneto. In arrivo 371 milioni per nuovi investimenti, tabella completa

Venezia, 7 ottobre 2021

Sono in arrivo in Veneto 371 milioni 824 mila 503 euro che finanzieranno investimenti nel settore della sanità e che riguardano undici progetti da realizzare in tutte le Ullss e all’Istituto Oncologico Veneto.

Ne hanno dato notizia oggi, nel corso del punto stampa Covid, il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità.

Si tratta della positiva conclusione di un complesso iter iniziato nel 2020, attraverso il quale la Regione Veneto ha ottenuto l’accesso ai fondi nazionali “ex articolo 20” dedicati agli investimenti in sanità.

Tutti i progetti hanno superato brillantemente un lungo iter valutativo tecnico a livello nazionale.