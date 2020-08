Sciolto il nodo licenziamenti, c’è l’intesa. Domani il Cdm

È stata trovata l”intesa nel governo sulla proroga del blocco dei licenziamenti introdotto per l’emergenza Coronavirus.

“Chiuso” l’accordo sul testo del decreto agosto: il provvedimento sarà “domani in Consiglio dei ministri”. Lo dice il ministro dell’economia Roberto Gualtieri uscendo da Palazzo Chigi al termine del vertice di governo.

“Il nodo è stato sciolto, c’è condivisione. Abbiamo fatto una sintesi”. Così risponde il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a chi lo interpella all’uscita da Palazzo Chigi sul nodo della proroga del blocco dei licenziamenti, che divideva la maggioranza.

“Il confronto è stato lungo e approfondito, ma il via libera di Iv è condizionato alla presenza di alcune misure che servono all’economia italiana e che abbiamo chiesto con forza, in primis lo slittamento delle tasse di novembre per i lavoratori autonomi, iva e forfettari”. Lo dichiara Luigi Marattin, di Iv, presidente della commissione Finanze della Camera, sul decreto agosto.

Nel decreto agosto entreranno anche norme per introdurre una fiscalità di vantaggio al Sud. E’ quanto si apprende da fonti di governo al termine della riunione a Palazzo Chigi. Sui dettagli e sull’entità della misura, proposta dal ministro Peppe Provenzano, si starebbe ancora discutendo.