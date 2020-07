Scomparsa di Luigi Danesin: il cordoglio del sindaco Brugnaro

In merito alla scomparsa del consulente del lavoro Luigi Danesin, il sindaco Brugnaro ha rilasciato la seguente dichiarazione di cordoglio:

“Venezia piange la scomparsa di Luigi Danesin, un suo cittadino che, con la sua vita e con il suo esempio, ha saputo onorarla raccogliendo riconoscimenti sia a livello nazionale che all’estero. Un uomo, un marito, un padre e un lavoratore instancabile che ha continuato, fino all’ultimo dei suoi giorni, ad impegnarsi per gli altri e per la sua amata Città.

Un onore saperlo essere stato il primo e unico veneziano eletto Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia per due trienni. Un orgoglio ricordarlo per il suo impegno nel mondo del lavoro: un anticipatore dei tempi che lo portò, già negli anni ’50, a creare l’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro. Ma soprattutto un esempio di generosità e altruismo tanto che, anche durante questi ultimi mesi vissuti in casa a causa del Coronavirus, era riuscito con la società veneziana ‘Duri i Banchi’, di cui era presidente onorario, a portare il suo sostegno sia alla sanità veneziana, attraverso l’acquisto di un’importante apparecchiatura, che alle persone in difficoltà economica.

A Lui, che ho avuto il piacere di incontrare in diverse occasioni apprezzandone la lungimiranza, la pacatezze e il profondo attaccamento alla città, il più sincero e sentito grazie con la promessa di proseguire quell’importante impegno per fare della nostra Venezia una Città in grado di continuare a pensare in grande.

Alla moglie Adriana, alla figlia Cecilia, ai nipoti, a tutti i familiari e agli amici le più sentite condoglianze e un sincero messaggio di vicinanza in questo triste momento”.