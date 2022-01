Scontro frontale in via Gardesane. Motociclista in prognosi riservata

Un sorpasso azzardato, con il buio e la nebbia, e lo scontro con una moto proveniente dal lato opposto. Ieri sera, verso le 20.45, la Polizia locale è intervenuta in via Gardesane, in prossimità di un distributore di benzina, per un incidente stradale. Una veronese di 23 anni, che viaggiava in direzione Bussolengo alla guida di una Nissan Micra, ha colpito una Honda N750 mentre tentava di superare l’auto che aveva davanti, nonostante le condizioni di scarsissima visibilità.

La giovane, cercando di sorpassare una Suzuki Swift, non si è accorta che sull’altra carreggiata sopraggiungeva una moto. Inevitabile l’impatto frontale con la Honda diretta a Verona. Alla guida della due ruote un uomo di 57 anni, soccorso e trasportato all’Ospedale di Borgo Trento dai sanitari. E ora ricoverato in prognosi riservata.

La conducente dell’auto è risultata negativa all’alcoltest. A suo carico doppia violazione del Codice della Strada: sorpasso in condizioni di scarsa visibilità, senza le cinture di sicurezza allacciate.

Considerate le lesioni subite dal motociclista il nucleo infortunistica stradale della Polizia locale ha informato l’autorità giudiziaria, nel frattempo proseguono gli accertamenti. La posizione della giovane automobilista è ora legata all’evoluzione della prognosi del ferito.