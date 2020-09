Scuole dell’infanzia: stanziati 270mila euro per il potenziamento dell’organico

Con una deroga all’articolo 16 del “Regolamento per il personale educatore e docente dei nidi e scuole dell’infanzia”, la Giunta comunale ha stabilito che saranno stanziati 270mila euro per potenziare il numero di educatori e insegnanti e consentire l’inizio dell’anno scolastico in piena sicurezza, nel rispetto delle attuali linee guida statali e regionali per il contrasto al Covid-19. Si tratta, come specificato nel deliberato, di garantire la ripresa dell’attività “assicurando sia i consueti tempi di erogazione sia l’accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze”.

La crescita dell’organico si pone l’obiettivo di garantire la giusta tracciabilità e stabilità all’interno dei gruppi di lavoro e di far fronte ai casi di fragilità dei lavoratori con patologie specifiche e considerati, vista l’emergenza Coronavirus, ad elevato rischio.

La Giunta ha stabilito una deroga anche all’articolo 16 del Regolamento, che stabilisce i criteri delle sostituzioni del personale. In caso di necessità, infatti, sarà possibile procedere velocemente ad una eventuale sostituzione, mantenendo inalterato il totale di educatori e insegnanti secondo quanto previsto dalle esigenze di organico, a prescindere dal numero di bambini presenti nella scuola.