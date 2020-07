Serie A: Tutti i risultati. Atalanta Sampdoria 2-0, Roma Parma 2-1

Alla nona sinfonia di fila l’Atalanta, che dalla ripresa miete solo vittorie aggiornando ogni volta il record, sembrava dovessero pensarci i Tre Tenori, alias Gomez dietro Ilicic e Zapata, di nuovo insieme dal 1′ dopo l’ultima volta a Lecce. Invece è bastata la prima occasione nitida per il difensore Toloi, centrale a tre e in corsa allargato a destra a quattro, per il sorpasso al terzo posto ai danni dell’Inter (66 a 64) di scena giovedì a Verona sublimato dal raddoppio di giustezza di Muriel, uno dei cambi di Gasperini. Rammarico per una Sampdoria compatta e ordinata, salvo abbassarsi all’eccesso nella seconda metà, comunque a distanza dal terzultimo posto occupato dal Genoa (32 a 27).

Risultati

Atalanta-Sampdoria 2-0 (Toloi al 75′, Muriel 85′)

Bologna-Sassuolo 1-2 (Berardi 41′, Haraslin 57′, Barrow al 91′)

Roma-Parma 2-1 (rigore Kucka al 9′, Mkhitaryan 41′, Veretout 57′)

Torino-Brescia 3-1 (Torregrossa al 21′, Verdi 48′, Belotti al 58′, Zaza)

I Gol

Bologna-Sassuolo 1-2, 46’st, cross basso da destra di Tomiyasu, la palla finisce sui piedi di Barrow che dal dischetto batte in gol

Torino-Brescia 3-1, al 41′ st, tiro di Meite’, respinta di Joronen, desto vincente di Zaza

Atalanta-Sampdoria 2-0: al 40′ st, gran destro dal limite di Muriel che trasforma una palla respinta dalla difesa blucerchiata.

Atalanta-Sampdoria 1-0, 30’st, corner da sinistra a rientrare di Malinovskyi e Toloi, sul secondo palo, schiaccia di testa in rete.

Torino-Brescia 2-1 13’st, tiro di Verdi in area, la palla, deviata, si alza, svetta Belotti che di testa la mette nella porta vuota

Bologna-Sassuolo 0-2, 11′ st, guizzo di Defrel che sfonda in area, tira e sulla respinta di Skorupski, tap-in vincente di Haraslin

Roma-Parma 2-1: 12′ st, azione in velocita’ conclusa da Veretout con un gran destro da fuori che si insacca alla sinistra di Sepe

Torino-Brescia 1-1, al 3′ st, controllo di coscia e sinistro al volo di Verdi, il tiro e’ deviato da Mateju e inganna Joronen

Bologna-Sassuolo 0-1: al 45′ pt derby sbloccato, con un gran gol, da Berardi

Roma-Parma 1-1, al 43′ Bruno Peres la mette in mezzo per Mkhitaryan, che dal dischetto, di prima, batte Sepe di potenza.

Torino-Brescia 0-1, al 21′ pt, lanciato in velocita’ da Bjarnason, Torregrossa supera Sirigu con un delicato colpo sotto.

Roma-Parma 0-1: 9′ pt, Kucka trasforma un rigore assegnato per fallo di Cristante su Cornelius, assegnato con ausilio del Var