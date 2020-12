Sferra pugni contro le auto in sosta e aggredisce gli agenti: arrestato dalla Polizia di Stato 48enne pregiudicato

Verso le ore 12.30 di ieri, gli Agenti delle Volanti sono intervenuti in Via Monfalcone, a seguito di diverse segnalazioni giunte al 113 da parte di alcuni cittadini allarmati per la presenza di un uomo intento a colpire e danneggiare le auto in sosta.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno individuato le auto danneggiate ed il soggetto segnalato, N.A., 48enne moldavo, già noto alle forze dell’ordine.

Alla vista degli agenti, il 48enne, in evidente stato di ebbrezza e privo di mascherina protettiva, ha iniziato a farneticare frasi sconclusionate e prive di senso compiuto, sbeffeggiando i poliziotti.

Inoltre, durante il controllo, sprezzante delle più comuni regole del pudore, N.A. ha urinato in strada, noncurante del transito di numerose auto ed autobus.

Nel tentativo di riportare la situazione alla normalità, i poliziotti hanno fatto salire il 48enne nell’auto di servizio, per ultimare gli accertamenti in Questura.

Tuttavia, all’arrivo presso gli uffici di Lungadige Galtarossa, l’uomo si è scagliato contro gli operatori, sferrando calci e pugni, tanto da rendere necessario l’intervento di 4 agenti per riuscire a farlo uscire dall’auto.

Tale comportamento sconsiderato è costato al 48enne, già gravato da precedenti per reati simili, l’arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. Inoltre, N.A. è stato sanzionato per ubriachezza e per inosservanza della normativa anti-Covid.

Il giudice, all’esito del giudizio direttissimo che si è svolto in mattinata, ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza al prossimo 16 dicembre.