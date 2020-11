Si presenta per denunciare lo smarrimento della carta di credito ma è ricercato per rapina: arrestato dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova

Nella stazione di Verona Porta Nuova la Polizia Ferroviaria ha arrestato un trentasettenne di origine nigeriana, residente a Novara, ricercato dall’Autorità Giudiziaria di Verona.

In particolare, l’uomo si è presentato negli uffici del Settore Operativo di Verona Porta Nuova per sporgere denuncia di smarrimento della carta di credito. L’operatore Polfer ha approfondito il controllo nella banca dati, dove è emerso che il giovane era ricercato da luglio di quest’anno per aver commesso una rapina due anni fa a Verona.

Il ragazzo è stato condotto in carcere a disposizione della Procura della Repubblica scaligera dovendo scontare la pena, a suo tempo sospesa, di 10 mesi e 18 giorni.