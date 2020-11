Siete stati vittime di truffe telefoniche svuota credito?

Vi hanno addebitato consumi che nemmeno avete richiesto ?

nuovamente dobbiamo parlare dei servizi #svuotacredito e di tutti i “servizi a valore aggiunto o a contenuto”che stanno raggiungendo un livello allarmante tra gli utenti e risultano fuorvianti per un mercato degno di essere definito trasparente ed efficace.

Come è noto, la facilità con la quale si cade nella truffa è strabiliante, basta sfiorare un banner o stare sulla pagina di un articolo per più di un minuto, e ci si ritrova attivato un servizio mai richiesto, ad un costo medio di 4,99€ settimanali, che vengono prontamente scalati dal vostro credito. La semplicità di attivazione non corrisponde quasi mai alla trasparenza o alla altrettanta semplicità nella disattivazione.

Per disattivare gli abbonamenti, infatti, il consumatore è costretto quasi sempre a chiedere l’assistenza perché diventa incomprensibile, o quasi mai identificabile, la modalità per disattivare.

Come pure, è altrettanto inconcepibile la eccessiva discrezionalità che gli operatori adottano per stabilire chi e quando si abbia diritto ad un rimborso.

Per renderci conto dell’entità della situazione, ecco i numeri : 5 euro, mediamente ogni sei mesi, sottratti inconsapevolmente ai consumatori, per 45 milioni di sim, che fanno un totale di 450 milioni di euro ogni anno. E, attenzione, si tratta di stime prudenziali e smentibili… ma la società non forniscono tale dato. Come mai ?

