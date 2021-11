Sociale. Dalla Regione 200 mila euro per sostenere gli studenti con disabilità sensoriale

Venezia, 3 novembre 2021

La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla Sanità ed alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin, ha approvato il “Programma annuale di attività 2021 – Interventi per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”. Il provvedimento mette a disposizione 200.000 euro, che andranno ripartiti tra le Scuole Polo per l’inclusione – individuate dal Miur e operanti nella nostra regione – a sostegno delle azioni per favorire la migliore inclusione degli alunni con disabilità sensoriale.

“Come Regione, tra i tanti impegni in campo sociale, abbiamo da sempre quello di promuove l’inclusione e l’integrazione delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio – sottolinea l’assessore Lanzarin -. Ma anche quello di sostenere le loro famiglie, mediante l’abbattimento delle barriere della comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua italiana dei segni tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura dei deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nei nuclei familiari, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi. Per questo è fondamentale, con specifiche nell’ambito della scuola, garantire la diffusione di queste lingue ai fini della comunicazione e dell’apprendimento”.

Le azioni comprese nel Programma sono:

Interventi per favorire una migliore inclusione degli alunni con disabilità sensoriale e dei loro genitori in un contesto scolastico inclusivo, attraverso la formazione e lo sviluppo di consapevolezza e capacità comunicative ed espressivo linguistiche in LIS e LIS tattile del personale docente e non e degli alunni normo udenti.

Elaborazione di materiale scolastico anche sottotitolato per il superamento dei contenuti didattici (multimediali e digitali) veicolati attraverso canale uditivo (file audio-filmati).

Assistenza integrativa scolastica di supporto all’allievo per agevolare la comunicazione e superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità, da svolgere in collaborazione con la scuola, la famiglia e i servizi socio-sanitari secondo un progetto individualizzato (interventi integrati di supporto alla comunicazione e all’apprendimento), svolto da personale specifico di assistenza.

Interventi di promozione all’interno delle scuole, della LIS e LIS tattile anche tra il personale delle scuole in modo integrato e coordinato con i servizi che prendono in carico gli assistiti e le loro famiglie.

La somma complessiva di 200.000 euro viene ripartita alle Scuole Polo per l’inclusione, nel seguente modo: IC “E.B. PIERAZZO” di Noale (VE), 31.306 euro: IIS “E.U.Ruzza” di Padova, 31.306 euro; IIS “F. Besta” di Treviso, 31.306 euro; IC Badia-Trecenta di Rovigo (RO), 21.735 euro; IC 17 Montorio Veronese (VR), 31.306; IC Ponte nelle Alpi (BL), 21.735 euro; IC “C. Ridolfi” di Lonigo (VI); 31.306 euro.