Solveig Cogliani incanta Terrasini. L’autorevole recensione di Paolo Battaglia La Terra Borgese

È corredata dall’autorevole critica d’arte di Paolo Battaglia La Terra Borgese l’opera della pittrice romana Solveig Cogliani in mostra dal 17 Agosto a Palazzo D’Aumale, il dipinto “Alberi” – 2017, tecnica mista su canapa di Calcutta, cm 100,5 x 90,5 – Museo Regionale di Terrasini.

Per gentile concessione del Museo – diretto dall’architetto Domenico Targia – pubblichiamo uno stralcio del contesto estetico critico di Paolo Battaglia La Terra Borgese: «Impossibile replicare la meravigliosa spontaneità del dipinto: l’aggiunta di particolari forme di vita animata è ottenuta – lungo più fasi dell’opera – con una serie di pennellate singole, e sarebbe molto difficile ritoccarle, se in seguito fosse necessario correggere i colori sottostanti». Il testo completo è fruibile sul luogo.

Due sorprese attendono dunque il turista sul lungomare di Terrasini: di primo acchito il Museo Regionale di Palazzo D’Aumale che nasce nell’Aprile 2001 dalla convenzione stipulata in Sicilia fra l’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. e il Comune di Terrasini che dà in comodato Palazzo D’Aumale quale sede del Museo oggi diretto dall’architetto Domenico Targia. E – preziosissimo – il dipinto dell’artista romana Solveig Cogliani esposto lì, a Palazzo D’Aumale, l’edificio ottocentesco fatto edificare dal Principe di Partanna e Duca di Floridia, Don Vincenzo Grifeo, ed acquisito in seguito dal Duca d’Aumale, figlio di Luigi Filippo, re di Francia e di Maria Amelia di Borbone.

La bellezza continua dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19 del pomeriggio in un atteggiamento incondizionato di ammirazione per un dipinto stimato dal mercato dell’arte oltre 3.500 euro.

Abbiamo avuto il privilegio di avere tra noi il critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese – dichiara Domenico Targia, direttore del Museo – e la centralità umanistica della pittrice Cogliani sarà il punto di partenza della nostra azione ai fini espositivi per un viatico nell’arte contemporanea. Tale centralità andrà necessariamente coniugata con l’irrinunziabile centralità istituzionale e organizzativa di Palazzo D’Aumale, al fine di garantire quell’equilibrio tra individuo e arte, che è proprio dei lavori del nostro Museo.

COME ARRIVARE

AUTO: – autostrada A29 uscita Terrasini – strada statale 113

TRENO: stazione ferroviaria di Cinisi-Terrasini

BUS: mezzi di linea da Palermo