Sondaggio Sindaci Sole 24 Ore. Sboarina: “Alle Comunali 2022 mi basta lo 0,5% per vincere al primo turno”

“Ho ancora due anni di tempo per convincere lo 0,5% dei veronesi e vincere così al primo turno le Comunali del 2022 – afferma il sindaco Federico Sboarina -. La classifica pubblicata oggi dal Sole24Ore dice che, se ci fossero adesso le elezioni, il 49,6% dei veronesi voterebbe per me, ricordo che l’11 giugno 2017 ho passato il primo turno con il 29,1% dei consensi. Per quanto possa valere questa indagine, dico che sono contento di questo mini sondaggio perché significa che in tre anni i veronesi sono passati dal voto sulla fiducia della campagna elettorale al consenso sul lavoro fatto fin qui, nelle piccole e grandi partite. Quello che hanno visto finora, dalla ripartenza dei lavori pubblici ai grandi progetti di modernizzazione, è evidentemente condiviso. Prendo il 49,6% come un bell’incitamento a proseguire con l’impegno di fare ancora meglio per recuperare il piccolo scarto e vincere senza ballottaggio la prossima volta. I voti del ballottaggio, infatti, non sono mai interamente voti propri perché rispecchiano gli apparentamenti dell’ultima settimana e non sempre sono riferibili interamente solo all’elettorato di area”.