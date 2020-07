Stop del Consiglio di Stato alla Superbeton. Ass. Segala: ‘Siamo al fianco della Provincia, i controlli sono partiti dai nostri uffici’

Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta della ditta Superbeton di Montorio che aveva chiesto una sospensione al Provvedimento della Provincia del 31 gennaio scorso con cui erano state revocate tutte le autorizzazioni ad operare nell’impianto di via Del Vergon. Un decreto di revoca sollecitato anche dal Comune, i cui Uffici dell’Ambiente erano stati i primi a sollevare dubbi sulla regolarità delle attività della Superbeton in termini di misure di contenimento ed emissioni. Da qui le verifiche e i procedimenti portati avanti a fianco della Provincia, fino alla costituzione in giudizio contro il ricorso della ditta al Consiglio di Stato.

“L’ordinanza del Consiglio di Stato dà ragione al decreto della Provincia e all’attività di controllo e approfondimento portata avanti dal Comune – commenta l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala-. I nostro Uffici sono stati i primi a sollevare dubbi sulla regolarità dell’impianto, in risposta anche alle numerose sollecitazioni da parte di cittadini e comitati. Perché l’attenzione su questo tema è sempre stata alta, e il decreto di revoca della autorizzazioni emesso dalla Provincia lo scorso gennaio lo dimostra. L’ordinanza del Consiglio di Stato al terzo capoverso elenca il Comune di Verona tra le parti che si sono costituite in giudizio contro il ricorso della Superbeton. L’auspicio sarebbe che temi come la salute pubblica e la tutela dell’ambiente fossero obiettivi trasversali, mi preme ricordarlo perché dalle minoranze in Comune pare che la tentazione di strumentalizzare i fatti sia sempre in agguato”.