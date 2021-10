Strategia di specializzazione intelligente regionale, Marcato “Costruiamo insieme il futuro di ricerca e innovazione del Veneto”

Venezia, 22 ottobre 2021

“Costruiamo insieme le strategie per rendere il sistema veneto della ricerca e dell’innovazione, capace di rispondere alle esigenze di sviluppo delle nostre imprese, per valorizzare l’ecosistema veneto dell’innovazione, rispondere alle sfide di oggi per un Veneto del futuro competitivo e all’avanguardia”.

Così l’Assessore allo Sviluppo economico Roberto Marcato spiega l’obiettivo principale della Regione nell’avviare il percorso di rivisitazione della Strategia di Specializzazione Intelligente del Veneto che inizierà a breve.

La Strategia di Specializzazione Intelligente (S3 Veneto) è lo strumento che individua obiettivi, priorità, azioni per gli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse della programmazione comunitaria sulle specializzazioni ritenute prioritarie per il territorio regionale.

Il percorso consiste nell’ascolto delle richieste provenienti da imprese, mondo accademico e della ricerca, pubblica amministrazione, società civile e dei cittadini stessi, chiamati ad esprimere le proprie esigenze e a definire insieme le priorità di sviluppo del territorio e i temi sui quali investire.

“È fondamentale che il territorio, in tutte le sue componenti, partecipi alle consultazioni previste – indica ancora l’Assessore Marcato -, ciò al fine di raccogliere il maggior numero possibile di idee e consentire di disegnare una S3 più vicina possibile alle esigenze e alle necessità nel campo della ricerca e dell’innovazione di tutti i cittadini veneti”.

“Vogliamo disegnare il futuro del Veneto per sviluppare sistemi d’innovazione regionali capaci di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca alle nostre imprese – conclude Marcato -. Al contempo si tratta di far sì che le imprese stesse guardino come opportunità allo sviluppo sostenibile del territorio nelle sue varie declinazioni: transizione digitale, salute, sicurezza e benessere dei cittadini, tutela dell’ambiente e utilizzo intelligente delle sue risorse”.

Al termine del percorso di confronto con tutti gli attori locali – dagli imprenditori ai ricercatori, dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini – saranno individuate le priorità di investimento a livello regionale in materia di strategie di ricerca, innovazione e sviluppo.

L’ascolto del territorio sarà avviato a partire da una raccolta di contributi online attraverso il questionario disponibile online dal portale regionale https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/partecipa-ris-3/.