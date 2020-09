Teatro, comicità, cinema e tradizioni: gli eventi in programma dal 7 al 13 settembre tra laguna e terraferma

Proseguono anche in questo inizio di settembre le rassegne dell’estate veneziana. “Io sono teatro… tra la gente” regala un doppio appuntamento a Mestre, a Villa Erizzo: mercoledì 9 settembre la compagnia “Barbamoccolo” porta in scena “Sopravvivere agli anni ’20”, che riporta nell’atmosfera di un caratteristico Cotton’s Club. Questo spettacolo comico/paradossale per due attori, pianoforte, contrabbasso e batteria fa viaggiare nel tempo indietro di un secolo, agli anni ’20 del Novecento. Giovedì 10, sempre a Villa Erizzo, appuntamento con Elio Germano e il suo “Segnale d’allarme – la mia battaglia VR”, uno spettacolo in realtà virtuale per un massimo di 100 postazioni cui si potrà assistere grazie a supporti visivi creati con Omar Rashid, fondatore del progetto multimediale.

Proseguono anche gli appuntamenti con il Cinemoving che recupera le date spostate per il maltempo. Questa settimana la rassegna fa tappa a Favaro, Altobello e Zelarino.

Torna anche il “Teatro sottocasa” con un appuntamento a Chirignago, mentre martedì 8 settembre si chiude con un fuori progamma il cartellone di “Fuori Musica”.

“Il mondo in una perla” è il titolo delle iniziative che il Comune di Venezia, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, ha presentato per la quarta edizione di “The Venice Glass Week”, che si terrà dal 5 settembre al 4 ottobre.

Per la manifestazione “rEstate in città. Musica, teatro, sport e cinema tra terra e laguna”, organizzata dal Comune di Venezia e finanziata con fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), dal 3 settembre sono in programma una serie di tornei amatoriali di basket e/o tiri da tre presso le piastre sportive del Comune, organizzati da associazioni e società sportive.

Il programma di Cinemoving – Estate 2020

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21:15.

Lunedì 7 settembre

Favaro, dietro al Municipio

“Un re allo sbando”

(King of the Belgians, Belgio, Paesi Bassi, Bulgaria, 2016, 94’) film commedia, di Peter Brosens, Jessica Woodworth

Gazzera

“Made in Italy” di Luciano Ligabue

Mercoledì 9 settembre

Altobello, Piazzale Madonna Pellegrina

“The Big Sick” di Michael Showalter

Giovedì 10 settembre

Zelarino, nell’area della parrocchia

“Non ci resta che vincere”, di Javier Fesser

Io sono Teatro… Tra la gente

Rassegna di teatro estivo all’aperto, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale Veneto.

Mercoledì 9 settembre ore 21

Giardino di Villa Erizzo

“Barbamoccolo”

in “Sopravvivere agli anni ‘20”

Giovedì 10 settembre ore 19 e ore 22 (due spettacoli per 100 spettatori)

Giardino di Villa Erizzo

Elio Germano

in “Segnale d’allarme – la mia battaglia VR”

Spettacolo in realtà virtuale per massimo 100 postazioni

Si potrà assistere allo spettacolo grazie a supporti visivi creati con Omar Rashid, fondatore del progetto multimediale GOLD



Fuori Musica

Martedì 8 Settembre ore 21

Villa Erizzo, Mestre

“Memorie di Atlantide”

Si esibiscono:

Giovanni Dell’Olivo e Il Collettivo di Lagunaria

Giovanni Dell’Olivo: chitarra, bouzouki e voce

Alvise Seggi: contrabbasso

Stefano Ottogalli: chitarra

Walter Lucherini: fisarmonica

Serena Catullo: voce

regia Vito Lupo e Arianna Moro

performer Arianna Moro

SOTTOCASA, il Teatro nelle città

7 settembre ore 17

Chirignago – Circus

Mi porti al parco? – Fiabe animate

La Terrazza del Blue Moon

Serate dedicate alla magia della luna, in un luogo magico già di per sé, che torna dopo diversi anni ad ospitare spettacoli. Si tratta di “La Terrazza del Blue Moon”: un contenitore di eventi che ogni venerdì e sabato fino al 12 settembre al Lido, dalle 18.30 in poi, proporrà al chiaro di luna musica, dj set, danza, teatro e, non poteva essere altrimenti, cinema. La kermesse, organizzata da Venezia Spiagge in collaborazione con Vela spa e inserita nel palinsesto di “Le città in festa – estate”, vede come direttore artistico Maurizio Agosti, alias il “Principe Maurice”. Ingresso limitato a 200 posti (con prenotazione consigliata), in osservanza delle normative anti-Covid.

Il mondo in una perla – The Venice Glass Week

Forte Marghera

Venerdì 11 settembre

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00

Laboratori dedicati ai bambini

Sabato 12 settembre

Ore 12

Ieri.Oggi.Domani. – Conversazioni intorno alle perle

Ai Giardini della Biennale nel Padiglione Venezia Un’attiva comunità di perleri e impiraresse s’incontra nel nome di un’antichissima tradizione ancor oggi viva. Evento inserito nel calendario delle aperture straordinarie del Padiglione Venezia della Biennale, promosse dal Comune di Venezia e organizzate da Fondaco Italia.

Domenica 13 settembre

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00

Laboratori dedicati agli adulti.

“rEstate in città. Musica, teatro, sport e cinema tra terra e laguna”

Nella settimana dal 7 al 13 settembre sono in programma i seguenti eventi:

Piastra Pineta S. Elena Venezia – ASD VIRTUS Venezia – 11/09 dalle 16.00 alle 19.30 e 12/13 sett dalle 09.00 alle 12.30

Piastra S. Marta Venezia – ASD CARMINI – 09/10/11 settembre 2020 dalle 15.00 alle 19.00

Piastra Parco 4 Fontane – Lido – Pallacanestro VIRTUS Lido – 11/12/13 settembre 2020 dalle 16.30 alle 20.00

Piastra Parco Catene Marghera – ASD HONOS 07/08/09 sett. 2020 dalle 16.30 alle 20.00

Piastra Parco Albanese (attigua bocciodromo) Mestre – SSD Reyer Venezia Mestre spa gg. 08/09/10 sett. 2020 dalle 16.30 alle 20.00

Piastra Scuola “Marconi” Cipressina – ASD CASTELLANA Basket gg. 08/09/10 sett. 2020 dalle 16.30 alle 19.00

Piastra Cita Marghera – ASD HONOS 09/10/11 sett. 2020 dalle 16.30 alle 20.00

Piastra Parco Rodari – Chirignago – AD Junior Basket LEONCINO – 10/11/12 sett. 2020 dalle 16.30 alle 20.00

Piastra Parco Piraghetto – Mestre – Basket Mestre 1958 SSD arl – 11/12 settembre 2020 dalle 16.30 alle 20.00 e il 13 dalle 09.00 alle 13.00

Il calendario degli eventi dal 7 al 13 settembre

Lunedì 7 settembre

Martedì 8 Settembre ore 21

Mercoledì 9 settembre

Giovedì 10 settembre

Venerdì 11 settembre

Sabato 12 settembre

Domenica 13 settembre

