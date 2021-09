Tenta un colpo all’Ospedale di Borgo Trento di Verona: arrestato ladro di biciclette

Nel pomeriggio di ieri, l’Ufficio di Polizia presso l’Ospedale di Borgo Trento ha proceduto all’arresto in flagranza per tentato furto aggravato di G.C., già noto per i suoi precedenti di polizia.

Negli ultimi giorni, erano giunte continue segnalazioni di furti di biciclette e, contemporaneamente, più segnalazioni di un soggetto che era stato visto aggirarsi tra le bici parcheggiate in diverse zone dell’area ospedaliera, successivamente identificato in G.C. grazie ai fotogrammi estrapolati dalle videocamere di sorveglianza, dai quali compariva a bordo sempre di biciclette diverse.

Ieri mattina, l’uomo era stato notato arrivare presso l’Ospedale di Borgo Trento su una bici, che aveva poi parcheggiato chiudendola con lucchetto. Gli operatori di polizia, quindi, hanno deciso di seguirlo per osservarne i movimenti, per poi coglierlo in flagranza mentre sottraeva un’altra bicicletta ad una donna, successivamente identificata in una dipendente dell’Azienda Ospedaliera, alla quale veniva contestualmente riconsegnato il mezzo.

G.C. è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato e accompagnato in Questura, ove è stato trattenuto nelle locali camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Questa mattina, il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione due volte al giorno alla polizia giudiziaria.

