“Togliere l’etichettatura dai prodotti a base di latte ennesimo danno al made in Italy” On. Caretta

“Il Governo intervenga immediatamente presso l’Unione Europea per fermare l’ennesima truffa a danno del made in Italy. Togliere l’obbligo di etichettatura sui prodotti a base di latte a partire dal 1°gennaio 2022 serve solo a ingannare i consumatori spacciando porcherie di ogni tipo per eccellenze italiane. Tutto a discapito della salute della gente e dell’economia delle imprese agroalimentari italiane”.

E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia