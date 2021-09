Tokyo. Quarta medaglia per il veronese Raimondi. Zaia, “Poker di un atleta straordinario anche per la tenuta fisica”

Venezia, 31 agosto 2021

“Stefano Raimondi è un atleta fuori del comune, certamente paragonabile ai grandi normodotati delle piscine. E’ in gara praticamente dall’inizio delle Paralimpiadi e oggi, con l’argento nei 100 farfalla S10, ha fatto poker, dopo l’oro nei 100 rana SB9. Il bronzo nei 100 SL e l’argento nella 4X100 SL”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, commentando la pioggia di medaglie che sta arrivando da Tokyo per gli atleti veneti. Ultima in ordine di tempo, la quarta di Stefano Raimondi.

“Aldilà dei già celebrati pregi di coraggio, determinazione, costanza, gioia di vivere – prosegue il Governatore – è bello evidenziare oggi come Stefano sia un atleta straordinario anche per la tenuta fisica e mentale. Raggiungere una preparazione così solida, non cedere al possibile rilassamento dopo tre trionfi, significa avere un motore fisico e mentale fuori dal comune. Così come fuori dal comune è il messaggio che arriva da questo ragazzo: mai arrendersi, un traguardo in più, una nuova gioia possono sempre esserci”.