Tokyo. Stano medaglia d’oro nella 20 km di marcia. Zaia, “Grande Massimo e grandi le sue Fiamme Oro Padova”

Venezia, 5 agosto 2021

“Quella di Massimo Stano è stata davvero una marcia trionfale. E’ oro nella 20 chilometri, disciplina faticosissima, difficile, tecnicamente ardua per la necessità di tenere un certo tipo di passo, pena la squalifica. Le gloriose Fiamme Oro Padova, la società per la quale gareggia Massimo, resteranno per sempre nella storia delle Olimpiadi di Tokyo. Bravo Massimo e bravo tutto il team tecnico che lo ha portato al diapason della forma nel momento più giusto”.

Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si complimenta con il marciatore delle Fiamme Oro Padova, vincitore di una tiratissima 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo.

“Stano –aggiunge Zaia – ha condotto una gara eccezionale, per tenuta atletica, mentale e per capacità tattiche. L’arrivo in ‘volata’, con la medaglia d’argento a 9” e il bronzo a 23” ne è la lampante dimostrazione”.

“Ieri l’incredibile oro di Lamon, il primo vagone del Fracciazzurra dell’inseguimento su pista – conclude Zaia – oggi Stano, per lo sport Veneto sono davvero 24 ore d’oro. E non è finita. Almeno così ci auguriamo tutti”.