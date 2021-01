Toni Veltri. Dal Belgio un omaggio in note e immaggini alla magia di “Verona”

Una vera e propria dichiarazione d’amore verso Verona quella di Toni Veltri, artista italo-belga che vanta importanti collaborazioni, Gianluca Grignani, Michele Zarrillo, Umberto Tozzi, Toto Cutugno, Antonello Venditti, nonché riconoscimenti prestigiosi conseguiti nel corso della sua carriera artistica, tra cui ricordiamo il premio per miglior brano inedito al concorso Emozioni Live 2020, tenutosi presso il Teatro Del Casinò di Sanremo, in onore di Lucio Battisti e in onda sulle reti Mediaset (Rete4, Tgcom24, La5) e Sky (Tv Moda).

Uscito l’11 Dicembre, in radio dal 14 Dicembre, il singolo “Verona”, dal 18 Dicembre è accompagnato da un video suggestivo, disponibile su YouTube https://youtu.be/8Rggs209XyU (in anteprima il 16 Dicembre sul sito del Mei http://meiweb.it/2020/12/16/in-anteprima-esclusiva-sul-meiweb-il-nuovo-video-di-toni-veltri-dal-titolo-verona/ ).

Nato da un’idea dello stesso Toni e di Massimo Galfano è stato girato di notte, in una Verona deserta, sfidando il freddo di ottobre, dalle mani di Carlo Neviani e dalla troupe di Davide Franzoni (noto Regista della Image mix 35). Le immagini esaltano la città ricca di dettagli incredibili: dall’Arena e piazza delle Erbe, fino alla famosa collina dalla quale si scorge l’Adige, i castelli e le mura, e traducono perfettamente l’idea del brano: un testo che vuol essere una sorta di soliloquio dell’artista, rivolto alla città, da cui traspare tutto il tormento e l’inquietudine di una società senza certezze. Le scene del video lasciano trasparire proprio l’idea di quanto siamo plagiabili e influenzabili dalle situazioni esterne, da aspettative e illusioni che offuscano la realtà e al contempo vogliono rendere omaggio alla città: “Abbiamo fatto questa scelta per provare a tradurre in immagini quel sentimento che ho provato dentro di me in una notte speciale, passata a Verona con amici… la nostalgia, la mancanza. Ho voluto rendere omaggio a una città fantastica: Verona di notte è uno spettacolo! C’è un atmosfera veramente surreale e magica”, sottolinea lo stesso Toni.

Il singolo “Verona” rientra nel filone Indie/Pop con sperimentazione vocale tra la Trap, l’RNB e il POP. È stato arrangiato dal Maestro Giancarlo Prandelli con la collaborazione di Massimo Galfano e Toni stesso.

Ph. Francesco Cancarini

Sito: https://www.toniveltri.com/

Instagram: https://www.instagram.com/toniveltri/?hl=it

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7bqlIgX5wyK-DKZlA7KsXg/featured

Facebook: https://www.facebook.com/toniveltrimusic/