Tornano le piazze dei sapori. In Piazza Bra, dal 10 al 13 settembre, i prodotti tipici d’Italia

Prodotti tipici, turismo di prossimità e distanziamento. Queste le tre parole d’ordine che apriranno le porte della diciottesima edizione delle Piazze dei Sapori. L’evento, che si terrà a Verona dal 10 al 13 settembre, quest’anno torna in piazza Bra dove è garantito lo spazio per ospitare 50 aziende provenienti da tutta Italia. Ognuna con le proprie eccellenze enogastronomiche. Ospite d’eccezione sarà l’Ungheria con il suo dolce ‘da camino’.

Una tre giorni ricca di sapori, soprattutto del territorio scaligero. In piazza sarà presente uno stand di Confesercenti per l’assaggio dei vini veronesi, grazie alla collaborazione del Consorzio Garda Doc e Custoza. Ogni calice sarà accompagnato dalle bruschette con l’olio dei Frantoi Redoro e dalla brochure dedicata ai ristoranti tipici di Verona. E ancora musica dal vivo, artisti di strada, balcone per le foto e mascotte di Gardaland, Parco Natura Viva e Funivia Malcesine Monte Baldo per i selfie con i bimbi. Così come aree tematiche dedicate a Coldiretti e al Parco Naturale della Lessinia con tante aziende agricole. Tutti gli espositori riceveranno un kit con mascherina personalizzata, gel igienizzante e grembiule della manifestazione. L’inaugurazione ufficiale sarà giovedì 10 settembre, alle ore 17.30, sul Liston. Gli stand saranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 23. Anche quest’anno sarà premiato il ‘Guardiano del Gusto’ il cui nome è ancora top secret.

Programma, informazioni e regole anti Covid sono disponibili sul sito www.lepiazzedeisapori.com.

L’evento, realizzato da Confesercenti, è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dall’Ente Nazionale del Turismo Italiano ENIT, dalla Regione Veneto, Provincia e Comune di Verona con il contributo della Camera di Commercio di Verona.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, a Palazzo Barbieri, dall’assessore al Commercio. Erano presenti il presidente di Confesercenti Paolo Bissoli, insieme al direttore generale Alessandro Torluccio; così come il vicepresidente del Consorzio Garda Doc e Custoza Alessandro Pignatti, la rappresentante di Casa Coldiretti Chiara Gozzo. A portare le mascotte Massimo Zuccotti, per conto dei parchi divertimento veronesi.

“Un evento importante che dà spazio e visibilità alle eccellenze enogastronomiche locali e nazionali – spiega l’assessore al Commercio – e, allo stesso tempo, un’occasione in più per attirare il turismo di prossimità. Dopo i mesi difficili che abbiamo vissuto e le difficoltà economiche del momento, si ritorna in piazza per valorizzare i nostri prodotti, quelli che ci rendono famosi in tutto il mondo, e per dare alle aziende, ai ristoranti e alle realtà del settore enogastronomico una vetrina nel cuore di Verona. Tutto il ricavato dello stand di Confesercenti sarà devoluto per la promozione dei nostri ristoranti tipici, un segno di grande vicinanza con le realtà che portano avanti le tradizioni culinarie scaligere”.