Traffico in crisi in viale delle Nazioni per un tamponamento

Circolazione in tilt in viale delle Nazioni, oggi pomeriggio, per il tamponamento tra un Fiat Fiorino ed una Peugeot 307 SW avvenuto attorno alle ore 15:45.

L’impatto non ha procurato feriti, a parte lo choc, ma s’è reso responsabile d’un intasamento del traffico già in fibrillazione per il vicino polo attrattore del centro commerciale Adigeo e per l’accesso all’imbocco autostradale di Verona Sud.

Agenti di polizia, intervenuti prontamente, hanno provveduto a regolare lo scorrimento, con le auto incidentate ancora sul posto per i rilievi del caso e l’attribuzione delle responsabilità.

Claudio Beccalossi