Tre incidenti in poche ore, tutti i conducenti positivi all’alcol test

Tre incidenti stradali in poche ore nella giornata di ieri, con feriti lievi e con tutti i conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. Alle 23 nei pressi della rotonda di via Unità d’Italia, c’è stata la fuoriuscita autonoma di una Nissan condotta da un veronese 46enne, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di oltre 1,2 gr/l. Poco prima delle 22, tra viale Venezia e via Porto San Michele, scontro tra una Toyota Aygo e una Alfa Romeo, il cui conducente è risultato positivo all’etilometro con un tasso tre volte oltre il limite e a cui è stata immediatamente ritirata la patente. L’incidente ha causato l’abbattimento di una palina semaforica. Il terzo è avvenuto poco dopo le 16 in via Vigasio con uno scontro frontale tra un trattore e un’auto Toyota Yaris, la cui conducente è risultata positiva all’etilometro con un tasso di quasi tre volte oltre il limite. Il traffico è stato rallentato per circa due ore durante i rilievi della Polizia Locale.