Tumore al seno metastatico, l’innovazione e il talento creativo delle start-up per tradurre in soluzioni concrete le esigenze delle pazienti

Breast Cancer Innovation Hub: al via la call per le start-up italiane ed europee per trovare soluzioni che migliorino la qualità di vita e il benessere psicologico delle pazienti con tumore al seno metastatico, promossa da Pfizer e H-FARM, in collaborazione con Europa Donna Italia e Incontra Donna.

Fino al 31 agosto 2020 le start-up potranno candidarsi sulla piattaforma F6S (al link https://www.f6s.com/breastcancerinnovationprogram/apply) per proporre soluzioni innovative alle principali esigenze delle pazienti, che emergono dal confronto con le Associazioni partner attraverso survey e workshop: necessità di una maggiore e più fluida comunicazione con il medico; personalizzazione dei servizi e accesso alle cure semplificato; maggiore informazione su tutti gli aspetti della patologia.

In Italia sono più di 37.000 le donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore al seno metastatico: la sopravvivenza di queste pazienti negli ultimi anni è migliorata anche grazie alla maggiore efficacia delle cure e alla possibilità di accedere ai centri specializzati (Breast Unit). Per le pazienti che ogni giorno convivono con questa malattia cronica la vita è spesso non facile, l’impatto sul lavoro e sulle relazioni è importante, per questo è necessario trovare soluzioni che semplifichino la quotidianità di queste donne e migliorino la loro qualità di vita.