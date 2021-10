Turismo Veneto. Caner, “Punto di svolta per spettacoli, sport e cultura. Ora si approvino anche i protocolli per lo sci”

Venezia, 28 settembre 2021

“Accolgo con piacere che il Comitato Tecnico-Scientifico abbia recepito alcune indicazioni provenienti dalle Regioni annunciando l’ampliamento della capienza nei luoghi dello spettacolo, dello sport e della cultura. Si tratta di una decisione che influirà evidentemente in maniera positiva anche nel settore turistico. Ora è giunto il momento di pensare alla programmazione della stagione invernale, per favorire la ripartenza di un comparto che porta evidenti cicatrici causate dalle chiusure imposte dalla pandemia”.

Questo il commento dell’assessore regionale al Turismo in merito alle ultime assunte dal Comitato Tecnico-Scientifico nazionale.

“Chiudiamo un’estate con numeri positivi che ci permettono di guardare all’orizzonte con un po’ più di serenità ma anche con la consapevolezza che c’è veramente molta attesa per la prossima stagione sciistica – continua l’Assessore –. È necessario raggiungere al più presto un accordo sulle capienze nei comprensori, condividendo le formule anche con i gestori attraverso le loro associazioni di categoria. L’obbiettivo è quello di vedere al più presto approvato il protocollo firmato dal Ministro al Turismo per un ritorno alla normalità anche nelle aree sciistiche e per un utilizzo degli impianti di risalita in sicurezza”.