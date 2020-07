“Una montagna di libri”, il Festival letterario di Cortina D’Ampezzo non perde un colpo e fino al 20 settembre la cultura di qualità torna nelle Dolomiti

Venezia, 7 luglio 2020

È stata presentata oggi a Venezia la XXII edizione, estate 2020, di “Una Montagna di Libri”, festival letterario e culturale internazionale che si svolge a Cortina d’Ampezzo (Bl) dal 2009, proponendo, nelle due stagioni estiva e invernale, incontri con autori di fama nazionale e mondiale, letture, dibattiti ed eventi.

Alla conferenza stampa erano presenti, tra gli altri, il presidente dell’Associazione “Una Montagna di Cultura”, Francesco Chiamulera, l’assessore regionale alla cultura e allo sport, Cristiano Corazzari e il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina.

“La notizia è che il festival c’è, che nonostante il Covid Cortina tiene vivo questo appuntamento – ha esordito Chiamulera – e, grazie anche all’uso delle tecnologie comunicative utilmente sperimentate nel corso del lockdown, abbiamo preparato un programma ricco e di qualità, organizzato avventurosamente, ma sicuramente in grado di catturare l’interesse del numeroso pubblico che ci segue ormai da anni”.

Dall’11 luglio al 20 settembre saranno oltre 40 gli incontri dal vivo, in ampie sale o all’aperto, nello straordinario scenario delle Dolomiti, e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. A questi si aggiungono le conversazioni a distanza, in collegamento streaming, con scrittori e personaggi della cultura e dell’attualità.

“Questo festival – ha sottolineato Corazzari – appartiene al calendario delle iniziative culturali più prestigiose e attese del Veneto, per la sua capacità di elevare, di edizione in edizione, il livello sostanziale e partecipativo. Ed è grazie a eventi come ‘Una Montagna di Libri’ se la nostra regione proietta un’immagine d’eccellenza in ambito nazionale e non solo, anche promuovendo in questo contesto gli autori veneti e la nostra produzione editoriale. Da ciò deriva il nostro convinto sostegno a una manifestazione che ha anche il compito di dare nuova linfa a un settore che sta soffrendo le conseguenze della pandemia, riannodando un filo diretto con i lettori e consolidando l’adesione di un pubblico che ha decretato il successo di questo appuntamento”.

“Il vasto mondo della cultura vissuta in presenza ha subito un pesante contraccolpo per il diffondersi del virus – ha concluso Corazzari – ma è proprio dalla cultura che stiamo ricominciando, con entusiasmo e fiducia: auguro che questa sia edizione memorabile”.

Ghedina, esprimendo gratitudine per il supporto della Regione a Cortina, “e non solo in preparazione delle sfide mondiali e olimpiche”, ha affermato che di questa iniziativa la località dolomitica non può più fare a meno. “Siamo ripartiti dopo un lungo pit-stop – ha aggiunto il sindaco –, le persone hanno voglia di montagna, di ampi spazi aperti e c’è una Cortina frizzante ad attenderle”.