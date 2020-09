Una Tirreno-Adriatico grandi firme

Milano, 2 settembre 2020 – Ecco gli iscritti della 55^ edizione della Tirreno–Adriatico EOLO. La corsa organizzata da RCS Sport è in programma dal 7 al 14 settembre e vedrà alcuni dei migliori corridori al mondo confrontarsi sulle otto tappe previste: tre adatte ai velocisti, due mosse per finisseur, due di montagna con un arrivo in salita a Sarnano-Sassotetto e la classica cronometro conclusiva a San Benedetto del Tronto. Il dislivello totale della corsa è di 15.000 metri.

I TEAM AL VIA

Al via 25 squadre di 7 corridori ciascuna, 19 UCI WorldTeams, 1 avente diritto e 5 wild card

UCI WORLDTEAMS – 19

AG2R LA MONDIALE (FRA) – DILLIER, VENDRAME

ASTANA PRO TEAM (KAZ) – FUGLSANG, VLASOV

BAHRAIN – MCLAREN (BRN) – TEUNS, CAVENDISH

BORA – HANSGROHE (GER) – MAJKA, ACKERMANN

CCC TEAM (POL) – BARTA, BEVIN

COFIDIS (FRA) – HERRADA, MATE

DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL) – BALLERINI, KNOX

EF PRO CYCLING (USA) – WOODS, CLARKE

GROUPAMA – FDJ (FRA) – ROUX, BRUNEL

ISRAEL START-UP NATION (ISR) – BRÄNDLE, CIMOLAI

LOTTO SOUDAL (BEL) – HANSEN, GOOSSENS

MITCHELTON – SCOTT (AUS) – YATES S., AFFINI

MOVISTAR TEAM (ESP) – VILLELLA, CARRETERO

NTT PRO CYCLING TEAM (RSA) – MEINTJES, BATTISTELLA

TEAM INEOS (GBR) – FROOME, THOMAS

TEAM JUMBO – VISMA (NED) – TEUNISSEN, VAN EMDEN

TEAM SUNWEB (GER) – MATTHEWS, KELDERMAN

TREK – SEGAFREDO (USA) – NIBALI V., CICCONE

UAE TEAM EMIRATES (UAE) – GAVIRIA, MCNULTY

AVENTE DIRITTO – 1

TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA) – TERPSTRA, GAUDIN

WILD CARD – 5

ALPECIN – FENIX (BEL) – VAN DER POEL, MERLIER

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA) – BAGIOLI, RIVERA SERRANO

BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA) – CARBONI, PELUCCHI

GAZPROM – RUSVELO (RUS) – CANOLA, CIMA

VINI ZABÙ KTM (ITA) – VISCONTI, WACKERMANN

NOTA PER I MEDIA – RITIRO ACCREDITI

Il ritiro degli accrediti avverrà domenica 6 settembre dalle 11 alle 18 e lunedì 7 settembre dalle 9.00 alle 15.00, presso l’Hotel Caesar, Viale Sergio Bernardini, 325, Lido di Camaiore (LU). La Sala Stampa si trova presso l’Hotel Versilia Lido – Centro Congressi – Via Dante Alighieri, 33, Lido di Camaiore (LU).

ALBO D’ORO

2019 Primož Roglič; 2018 Michał Kwiatkowski; 2017 Nairo Quintana; 2016 Greg Van Avermaet; 2015 Nairo Quintana; 2014 Alberto Contador; 2013 Vincenzo Nibali; 2012 Vincenzo Nibali; 2011 Cadel Evans; 2010 Stefano Garzelli.

