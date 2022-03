Università di Verona protagonista del progetto di medicina “Hemera” per riparare le lesioni spinali

“Dove c’è ricerca di qualità, il Veneto è tra i protagonisti. Stavolta i complimenti vanno all’Università di Verona, coprotagonista di un progetto di medicina rigenerativa tutto italiano con un obbiettivo straordinario: creare una terapia per riparare le lesioni spinali”.

E’ questo il plauso del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al progetto “Hemera”, spin off attraverso il quale l’Ateneo Scaligero, con La Statale di Milano e in collaborazione con l’Istituto Clinico Humanitas, punta a una terapia innovativa, e tutta italiana, per affrontare una patologia gravissima come le lesioni spinali.

“La scienza – aggiunge Zaia – ha la missione di non fermarsi mai per cercare soluzioni a tante patologie fino a poco tempo fa ritenute incurabili e vedere che, sempre più spesso, su queste nuove frontiere c’è la ricerca del Veneto inorgoglisce e accresce la speranza di poter ridare qualità di vita a persone che l’hanno persa. Tutto questo non ha prezzo, così come non hanno prezzo la dedizione e la preparazione dei ricercatori che vi lavorano”

