Vacanze invernali: la tendenza è vivere esperienze più che visitare luoghi

Secondo l’Agenzia Nazionale del Turismo gli italiani andranno in vacanza anche in autunno e in inverno. Questa propensione è emersa da uno studio eseguito su un campione di circa quattromila persone. È una buona notizia, dato lo stress che il settore turistico italiano ha subito nel primo semestre del 2020. E lo è anche perché le mete italiane da visitare in autunno o in inverno sono molteplici. Tra le tante città d’arte, borghi storici, mare e altri paesaggi, c’è davvero solo l’imbarazzo della scelta.

Un’altra attitudine in crescita negli ultimi anni, e soprattutto nel corso del 2020, è la scelta di prenotare online le proprie vacanze con una tour organizzati rispetto ai viaggi self-made. Questa forte crescita delle prenotazioni online ha favorito la crescita di portali online che si sono fatte notare, da una parte per la numerosa quantità di offerte messe a disposizione, dall’altra per l’affidabilità e l’efficienza dimostrati. Tra queste citiamo Tramundi, tour operator online tra i più seri e dotati di amplia scelta per prenotare viaggi organizzati e studiati nei minimi dettagli.

Una delle caratteristiche di questo operatore turistico è la divisione in tour, ovvero diverse tipologie di viaggio a seconda delle preferenze e delle esigenze di ogni turista o di ogni gruppo.

Ci sono i tour Tramundi originals, una vera e propria esperienza di viaggio a contatto con la natura e la realtà locale. Per gli spiriti avventurosi o per chi ama la cultura, questo è il viaggio giusto. Le località proposte per questo genere di tour sono tante: il City Tour, Firenze Sostenibile, un viaggio a basso impatto ambientale alla scoperta della città come non l’abbiamo mai vista. Il Tour di Napoli: città vecchia e nuova, per scoprire il capoluogo campano da punti di vista inediti. Bello e buono: Torino e dintorni, un tour enogastronomico alla scoperta della città più green d’Italia e delle sue colline dalle caratteristiche particolari, dove si produce il vino migliore.

Ci sono i Viaggi Open, viaggi condivisi e senza limiti di età, per chi davvero ama conoscere sempre persone nuove e condividere le proprie esperienze.

Sono disponibili anche i Viaggi Private: permettono di scegliere con chi partire, quando partire e quando tornare. Si possono selezionare gli itinerari e anche le attività da svolgere una volta arrivati a destinazione. In pratica, dei viaggi organizzati a misura di ogni turista, per vivere un’esperienza da ricordare per tutta la vita.

Molto interessanti anche i Viaggi per intensità, alta, media o bassa. A partire dalle caratteristiche della località scelta, al tipo e alla quantità di attività proposte, fino al numero di spostamenti necessari. Ideali per gli sportivi, ce ne sono davvero per tutti i gusti: il tour trekking in Salento o quello nel Lazio, quello in cima ai monti della Liguria o a piedi in Toscana, il tour a piedi fra l’Umbria e le Marche o il trekking nelle Murge, in Puglia. E poi i viaggi in Trentino, in Friuli-Venezia-Giulia, in Valle d’Aosta, a Bormio, sulle Dolomiti.

Le mete italiane per le vacanze invernali sono talmente tante che l’unica difficolta è quella di scegliere dove andare. Risolto questo non facile dilemma, si può procedere alla ricerca dei tour che contemplino questo genere di esperienza escludendo quelle meno gradite.