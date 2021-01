Velocità eccessiva in Via Unità d’Italia. Effettuato test di verifica

Velocità eccessiva in via Unità d’Italia. E’ questa la problematica al centro del test di verifica effettuato ieri dalla Polizia locale, con l’ausilio dell’autovelox, nella via.

Una situazione di pericolo portata all’attenzione del Comune dagli stessi residenti, preoccupati per il numero di situazioni di pericolo che si generano su questo tratto di strada a causa della velocità eccessiva. Un rischio confermato dallo stesso test che, su 1211 vetture controllate, ha accertato ieri 67 violazioni al limite di velocità consentito, che per questo tratto di strada è di 50Km/h.

“Sicurezza stradale e incolumità pubblica – sottolinea l’assessore alla Polizia locale Marco Padovani – sono priorità irrinunciabili per l’Amministrazione. Per questo, i controlli realizzati hanno sempre un intento preventivo, volto ad eliminare, quanto più possibile, situazioni di rischio che possono ledere la salute dei cittadini. Il test effettuato ieri dalla Polizia locale ha confermato quanto segnalato dagli stessi residenti di via Unità d’Italia, preoccupati della velocità eccessiva dei veicoli. L’appello è quindi quello di rispettare le norme che sono a garanzia di tutti gli utenti della strada”.