Veneto, commercio. Nuova graduatoria, Marcato “Impegno continuo, oltre 5 milioni di euro per sostenere il settore”

Venezia, 1 dicembre 2021

“Un’ altra occasione che testimonia lo sforzo costante della Regione nel sostenere il settore del commercio, che ha sofferto particolarmente per le conseguenze della pandemia. La scelta della Regione di sostenere con oltre 5 milioni di euro progetti di rilancio dei centri urbani attraverso il commercio prosegue nella direzione, già tracciata con i bandi precedenti, di rafforzare un settore importante per la nostra regione”

Così l’Assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato annuncia l’approvazione della graduatoria (che fa seguito al bando approvato con DGR n. 1019 del 28 luglio 2021) che destina 5.407.089euro ai Distretti del Commercio. In totale si tratta di 22 Distretti, che comprendono complessivamente 46 amministrazioni comunali del Veneto.

I distretti finanziati sono i seguenti: Distretto del Commercio di Povegliano Veronese; Distretto Urbano del Commercio di Pederobba; Distretto Territoriale del commercio di Arzignano e Chiampo; Distretto Territoriale del commercio – Area Berica; Distretto Urbano del commercio della città di Montecchio Maggiore; Salzano: la via della seta tra Storia, Terme ed Agro-Gastronomia; Le barchesse e le ville venete tra Limena e Villafranca Padovana; Distretto Urbano del Commercio di Dueville; Distretto delle terre del Valpolicella; Distretto del Commercio di Noale – Città dei Tempesta; Distretto urbano del commercio di Zero Branco; Distretto Territoriale del Commercio “Tra terra e acqua, le Città oltre il Brenta”; Valdobbiadene nel cuore; “Il Decumano”; Distretto Territoriale del commercio “Le botteghe della Pedemontana”; Distretto del Commercio di Preganziol Asse-T; Distretto del commercio Territoriale di San Vito di Leguzzano, Malo e Monte di Malo; Piccole Dolomiti: sport, natura e benessere; Distretto del commercio di Camisano Vicentino; Distretto del commercio urbano “Terre d’Acqua”; Legnago Centro; Polo Commerciale Arilicense.

“Iniziative come questa sono frutto di una stretta collaborazione e un grande lavoro con le associazioni del mondo del commercio e con i Comuni – commenta ancora l’Assessore Marcato -. Una collaborazione che ha consentito di individuare in modo ancora più mirato le linee sulle quali indirizzare i finanziamenti. I commercianti, in particolare i piccoli esercenti, hanno un ruolo chiave nello sviluppo della nostra Regione, non solo in termini economici ma anche sociali: la rivitalizzazione dei centri storici passa attraverso il loro impegno, fondamentale anche per il sostegno ad una dimensione di vicinato e prossimità che è alla base del tessuto produttivo veneto”.

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6450