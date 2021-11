Veneto, Protezione Civile. Bottacin, “Potenziamento della colonna mobile della nostra Regione per 1,5 milioni di euro”

Venezia, 22 novembre 2021

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, nell’ambito del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, ha approvato una serie di investimenti che serviranno ad implementare la dotazione della colonna mobile del Veneto.

“Gli acquisti, per i quali vengono impegnati 1,5 milioni di euro – specifica l’assessore – e che saranno eseguiti dalla Direzione regionale competente, hanno come scopo precipuo il rafforzamento del sistema di Protezione Civile, mettendo a disposizione una serie di dotazioni da utilizzare nell’ambito della colonna mobile nazionale delle Regioni oltre che per altre progettualità specifiche”.

Tra gli acquisti individuati vi è un furgone attrezzato, adibito a ufficio mobile per il monitoraggio delle emergenze, alcuni info point, un sistema modulare di tende per segreteria di campo e assistenza alla popolazione, diverse tensostrutture, un sollevatore per carichi pesanti, alcuni pick up con modulo antincendi, l’allestimento di un posto di assistenza sociosanitaria, dei tunnel di raccordo tra la distribuzione pasti e tendone mensa, alcuni allestimenti per cucine campali, gruppi elettrogeni, dei container e alcune unità di servizi igienici su rimorchio per campo soccorritori.

“Ancora una volta diamo un segnale di grande attenzione per tutto quello che è il mondo della Protezione Civile – conclude Bottacin –, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente quel primato che è stato in più occasioni riconosciuto al Veneto, sia in termini di preparazione e competenza sul campo che di solidarietà umana espressa dai nostri fantastici volontari”.