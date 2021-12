Veneto, sanità. IOV Veneto in network europeo. Zaia, “Nostra oncologia eccelle anche fuori Italia”

“Ho sempre sostenuto che l’oncologia veneta ha una caratura internazionale. Oggi, con l’ingresso dell’Istituto Oncologico Veneto in un prestigioso network europeo, arriva una nuova conferma, se ancora ve ne fosse bisogno”.

Così, il Presidente della Regione Veneto si complimenta con medici e dirigenti dello IOV, che è stato riconosciuto come eccellenza per la lotta ai sarcomi, glioblastomi e tumori del testicolo, e per questo dal primo gennaio entrerà a far parte del network europeo “Euracan” (European Network For Rare Adult Solid Cancer).

“Sono tumori rari dell’adulto – aggiunge Zaia – che ancora provocano sofferenza e in alcuni casi hanno una diagnosi infausta. Poter condividere con il meglio d’Europa conoscenze, ricerca ed esperienze è assolutamente fondamentale, ma lo si può fare solo se sei riconosciuto come eccellente. In Veneto, a partire dallo IOV – conclude Zaia – ciò accade in forza di un’organizzazione pianificata a rete, all’interno della quale tutti i nodi operano in piena sinergia e progrediscono”.