Veneto, turismo. Caner: “Altri 3,6 mln al bando POR FESR per aggregazione imprese a fini promozionali”

Venezia, 13 novembre 2021

Su proposta dell’assessore al turismo Federico Caner, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione con la quale viene incrementata di 3.659.672,47 euro la dotazione finanziaria di partenza del “Bando per l’attivazione, lo sviluppo, il consolidamento di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della Regione, in coerenza con l’immagine coordinata della Regione del Veneto «Veneto The Land of Venice»”.

“Grazie a questo stanziamento – dichiara l’assessore regionale al turismo, Federico Caner – riusciamo a finanziare tutte le 23 domande ammissibili nella graduatoria. Gli oltre 3milioni 659mila euro si aggiungono ai 6,5 milioni di euro stanziati in precedenza, arrivando così a un totale di oltre 10 milioni da destinare a progetti di promozione di destinazioni o di prodotti turistici trasversali a più destinazioni, realizzati da aggregazioni di imprese in ambito turistico”.

“Un intervento che si è reso necessario per dare sostegno a tutti i progetti che erano stati valutati idonei, ma che in origine non trovavano copertura finanziaria – conclude Caner -. Il provvedimento intende da un lato favorire la ripresa della domanda turistica verso le destinazioni del Veneto e dall’altro dare una risposta alla vivacità del tessuto imprenditoriale veneto che, anche davanti alla sfida del Covid, ha saputo rispondere con nuove idee e proposte in linea con le rinnovate esigenze del mercato turistico”.