Venezia: Assessore Donazzan, “Progetto LAB darà futuro digitale e sostenibile all’area di crisi complessa. Sfida collaborativa tra le due Università, Comune e Regione”

Venezia, 8 luglio 2020

Nasce a Venezia un centro di innovazione dedicato al trasferimento tecnologico per supportare le imprese del territorio e la pubblica amministrazione nel realizzare prodotti e modelli di business digital first: questo sarà LAB (acronimo di Laboratory for Artifacts and Business Models), progetto nato dalle competenze collegate delle due università veneziane, Ca’ Foscari e Iuav di Venezia, grazie al finanziamento della Regione Veneto (1.135.760 euro) e al Comune di Venezia, che ha messo a disposizione l’edificio Pegaso 2 del Parco Scientifico e Tecnologico VEGA di Marghera. La sede del Lab sarà contigua alla Challenge School, scuola di master di Ca’ Foscari.

“Il progetto, messo a punto dai due atenei veneziani con il supporto economico della Regione Veneto e logistico del Comune di Venezia, è ambizioso e sfidante – ha affermato l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan, intervenendo alla presentazione ufficiale del Lab, nella sede di Cà Foscari, insieme ai due rettori e ai docenti di Iuav e Cà Foscari – I due poli universitari, lo Iuav per il designer e la capacità di creare prodotti ‘belli e ben fatti’ e Ca’ Foscari, scuola di management e di scienza informatica, faranno convergere una cinquantina di ricercatori e le attività di spin-off e star-up per creare un centro di innovazione e ricerca capace supportare le imprese e la pubblica amministrazione al fine di innovare prodotti, modelli di business e processi decisionali”.

“Far decollare un laboratorio di ricerca avanzata per il trasferimento alle imprese della cultura, dei modelli e delle tecnologie digitali in quello che storicamente è stato il primo polo industriale del Veneto – ha aggiunto Donazzan – significa investire sulle grandi potenzialità della realtà urbana di Venezia, garantire nuove opportunità al territorio e alle imprese, nonché agli studenti e ai ricercatori delle università del Veneto, che rappresentano la prima e indispensabile risorsa per guardare al futuro con capacità progettuale”.

Progetto LAB nasce nel programma di riconversione e riqualificazione Industriale dell’area di crisi di Venezia nell’ambito dell’accordo sottoscritto a fine 2017 tra Regione Veneto, Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri per lo Sviluppo Economico, Ambiente, Infrastrutture Trasporti, Anpal, Comune e Città metropolitana di Venezia, Autorità portuale e Invitalia. Quattro i settori nei quali opererà il LAB: turismo ‘intelligente’, design inclusivo (per progettare cose e servizi) per chi ha problemi di accessibilità), modelli di business e intelligenza artificiale.

“Progetto LAB – conclude Donazzan – è forse il progetto più ambizioso concepito nel piano di riconversione e riqualificazione per l’area di crisi complessa di Venezia, ma è quello che consentirà di alzare lo sguardo e di disegnare il futuro della città e del Veneto. Dalla collaborazione tra Università, istituzioni e ricercatori nasceranno nuove competenze e progetti per sostenere le imprese, in particolare quelle del turismo e del manifatturiero, a vivere la trasformazione in atto e a sviluppare una offerta ‘intelligente’ che le aiuterà a non diventare terreno di conquista dei grandi player internazionali”.