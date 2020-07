Verona. 32enne fermato dalla Polizia per furto su autovettura

Un italiano di 32 anni è l’uomo arrestato dalle Volanti della Questura di Verona nel pomeriggio di ieri, perché resosi responsabile del furto aggravato di una borsa 24h e di un I Phone custoditi all’interno di una autovettura.

La disavventura, accaduta ieri pomeriggio ad un cittadino veronese che si è fermato in un negozio di Via Scarsellini per degli acquisti, si è poi risolta nel miglior modo. Il predetto ha, infatti, notato un giovane osservare la propria autovettura BMW ma poi non vi ha dato bado perché lo sconosciuto si è allontanato poco dopo. All’uscita dal negozio il proprietario dell’auto si è accorto della mancanza della propria borsa 24h posta sul sedile del passeggero e del telefono cellulare marca I Phone. Sospettando che l’autore fosse il giovane precedentemente visto ha chiamato il 113 dando una sommaria descrizione dell’autore.

Poco dopo una pattuglia delle Volanti ha rintracciato un individuo corrispondente alle descrizioni fornite in Piazza Corrubio e lo ha sottoposto a perquisizione personale rinvenendo il telefono rubato pochi minuti prima. La pattuglia ha ripercorso insieme all’arrestato il tragitto fino al luogo del furto e, vicino ad un cassonetto, è stata ritrovata anche la borsa sottratta al malcapitato cittadino. Gli oggetti sono stati immediatamente restituiti alla parte lesa in sede di denuncia.

L’arrestato, pregiudicato per reati dello stesso tenore, è stato messo a disposizione dell’A.G., che l’ha convocato per il giudizio direttissimo nella mattinata odierna.

Nel corso della direttissima, il Giudice ha convalidato l’arresto, rinviato il giudizio ad ottobre e disposto la misura dell’obbligo di firma.