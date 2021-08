Verona. 81enne bresciano in tenuta da corsa entra in bici in tangenziale, multato per 42 euro

Durante i rilievi della Polizia Locale è avvenuto un episodio molto particolare: la pattuglia ausiliaria presente per gestire la viabilità e proteggere gli agenti, incredula, ha fermato un ciclista che si era appena immesso nella tangenziale, manovra assolutamente vietata.

L’uomo, un bresciano di 81 anni in perfetta tenuta da corsa, aveva parcheggiato l’auto a Peschiera e, dopo aver raggiunto Verona, stava tornando indietro. Se gli agenti non lo avessero fermato avrebbe proseguito verso Villafranca, percorrendo diversi altri chilometri di tangenziale, con il pericolo che ne sarebbe derivato per lui e per gli altri conducenti di auto e mezzi pesanti.

È stato pertanto fatto uscire in sicurezza ed indirizzato sulla strada corretta per tornare a Peschiera. Gli agenti gli hanno anche contestato la violazione per aver percorso una strada vietata a quella categoria di veicoli, cosa che da patentato avrebbe dovuto sapere.

Come previsto dal Codice della strada l’uomo ha preso una multa di 42 euro.