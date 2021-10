Verona, al Camploy riprende il teatro amatoriale. Primo spettacolo sabato 23 ottobre

Anche il teatro amatoriale è finalmente pronto a ripartire, con un cartellone ricco di appuntamenti. ‘Verona Passione Teatro’, la storica rassegna del Comune, torna al Camploy. Cinque weekend consecutivi di spettacoli a partire dai recuperi della stagione 2019-2020. Da sabato 23 ottobre al 21 novembre, le compagnie amatoriali veronesi andranno in scena il sabato alle ore 21 e la domenica alle 16.30.

Questo weekend, inaugura la stagione Verbavolant con “La Terra in prestito”. Commedia fantascientifica, a cura di Laura Mistero, sui problemi ambientali dei nostri giorni. Continua Trixtragos che presenta una commedia brillante “QUARTET bella figlia dell’amore”, ambientata in una casa di riposo per vecchie glorie dell’opera lirica; regia di Nunzia Messina. La Pocostabile porta in scena uno spettacolo ispirato alla commedia goldoniana e ai suoi personaggi femminili intitolato “Goldoni e le donne: tra chiacchiere e canzone da battello” a cura di Lucia Ruina e Mario Peretti. Micromega con “Scambio di persona all’italiana”, diretto da Enrico Matrella, dà vita ad una satira dissacrante sull’Italia di oggi. Infine, conclude la rassegna la compagnia GTV Niù con “Veci, imbriaghi e foresti”, un trittico di atti unici comici in lingua veneta a cura di Andrea Pellizzari.

Informazioni sul sito www.comune.verona.it. I biglietti possono essere acquistati in prevendita contattando le compagnie.