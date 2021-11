Verona. Al Camploy storie di violenza sulle donne

A raccontarsi saranno 5 donne e 1 uomo, interpretati da altrettante attrici e attori. Unico filo conduttore, la violenza che ne attraversa le vite. Va in scena domenica 28 novembre, alle ore 17, al Teatro Camploy, lo spettacolo “L’amore che non è”, tratto dall’omonimo libro di Gianpaolo Trevisi.

Consuelo Erigozzi, Malice Omondi, Anna Rapisarda, Enzo Rapisarda e Rita Vivaldi daranno volti e voci a storie che l’autore ha raccolto e raccontato quando dirigeva la Squadra Mobile della Polizia di Verona. Episodi reali, frammenti di vita che l’Associazione Nuova Compagnia Teatrale ha deciso di mettere in scena in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Lo spettacolo, ad ingresso gratuito con obbligo di green pass, è organizzato dalla Prima circoscrizione. L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi promossi dall’assessorato alle Pari opportunità in occasione della Giornata internazionale. Direttore luci e suoni, Khristopher Ramos Villegas. Regia di Enzo Rapisarda.

La serata è stata presentata, questa mattina in municipio, dal presidente della Prima Circoscrizione Giuliano Occhipinti, insieme a Enzo Rapisarda e Rita Vivaldi della Nuova Compagnia Teatrale.

“Vogliamo dare anche noi un contributo, un’occasione per riflettere su questa tematica – ha detto Occhipinti -. Un’emergenza sempre più attuale, che colpisce troppe donne e famiglie. Attraverso il teatro puntiamo a creare coscienza collettiva, a stimolare la sensibilità e a diffondere le informazioni utili per chi si trova a combattere la violenza, molto spesso domestica”.