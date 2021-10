Verona, alta velocità in 7° circoscrizione. Segala: “Progetto esecutivo non ancora pronto”

Ilaria Segala, assessore all’Urbanistica: “Gli amministratori, consiglieri comunali e presidenti di Circoscrizione, dovrebbero sapere che le informazioni sull’Alta velocità quando sono ufficiali vengono rese pubbliche. Al momento non è stato fatto perché chiedono risposte che nessuno ancora possiede, nemmeno il Comune.”

“Abbiamo già mandato una richiesta a Rete ferroviaria italiana e al Consorzio Iricav Due chiedendo il progetto esecutivo, che ancora non è pronto, e soprattutto l’istituzione di un infopoint per i cittadini in zona. Nessuno sa ancora quali siano le date dei cantieri e nemmeno quali soluzioni operative verranno adottate durante i lavori e quindi con quali modifiche della viabilità. E’ ovvio che il Comune sta dalla parte dei residenti e quindi farà di tutto per limitare le criticità, proprio per questo abbiamo chiesto ufficialmente i documenti.”

“Ciò che si sta creando al momento è solo un tam tam immotivato di ipotesi, che non sono note a nessuno. Capisco la preoccupazione degli abitanti per i possibili disagi, ma siamo l’unica Amministrazione che da quattro anni lavora per gestire la partita dell’Alta velocità e ottenere il massimo per il nostro territorio. Anche stavolta faremo uguale”.