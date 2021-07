Verona – Arrestato dalla Squadra Mobile giovane spacciatore di eroina a San Zeno

Nella mattinata di ieri gli uomini della sezione antidroga della Squadra Mobile hanno arrestato S.G., classe ’93, con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, colto nella flagranza del delitto di detenzione ai fini di spaccio di circa 50 grammi di eroina.

In particolare, nell’ambito della costante attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti in centro città e a seguito di diverse segnalazioni di cittadini relative ad un giovane dal fare sospetto che, con un cane, si aggirava nel quartiere di San Zeno, è stato predisposto uno specifico servizio di osservazione, durante il quale gli agenti hanno notato uscire da una palazzina di via Scarsellini un soggetto corrispondente alle segnalazioni, con al seguito un cane di razza Amstaff.

Il giovane è stato, quindi, sottoposto a controllo, che ha dato esito positivo in quanto è stata rinvenuta, all’interno del borsello che aveva a tracolla, una dose di eroina di più di 0,5 grammi.

Si è, pertanto, proceduto ad effettuare una perquisizione del suo appartamento, che ha consentito di rinvenire, all’interno dell’armadio posto nel salotto, sostanza stupefacente del tipo eroina. Nello specifico, è stato rinvenuto un involucro in cellophane trasparente contenente sostanza solida, di colore marrone, del peso lordo di più di 45 grammi, risultata essere eroina, 3 involucri in cellophane termosaldato contenenti eroina, del peso lordo complessivo di quasi 2 grammi, un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento e uno smartphone, sottoposto a sequestro in quanto contenente messaggistica comprovante l’attività di spaccio.

Alla luce di tali risultanze investigative, il giovane è stato arrestato e, come disposto dal P.M. di turno, associato presso la propria residenza a disposizione dell’A.G. competente.

All’esito del rito direttissimo che si è svolto questa mattina, il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte la settimana.