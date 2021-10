Martedì 19 e mercoledì 20 ottobre saranno asfaltati alcuni tratti della tangenziale T4-T9. Precisamente, sarà interessata dall’intervento la bretella in direzione Verona città, dall’uscita Santa Lucia alla stazione ferroviaria. Saranno 3 i pezzi di strada in cui sarà presente il cantiere. Per consentire lo svolgimento dei lavori la carreggiata sarà ristretta da 2 a 1 corsia di marcia.