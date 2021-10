Verona, controlli alle case Ageg di via San Giacomo, recuperati 30 grammi di hashish in un garage

Controlli della Polizia Locale questa mattina alle case Agec di via San Giacomo, ai civici 48 e 50. All’intervento, realizzato nell’ambito dei servizi programmati con l’azienda, ha partecipo anche l’Unità Cinofila con i cani anti droga Pico ed Axel.

Quattro le persone sorprese all’interno di un garage, dove probabilmente si erano nascoste alla vista degli agenti. Si tratta di tre ventenni ed un trentenne, tutti stranieri, di cui solo uno residente nel complesso Agec, e trasportati al Comando per le verifiche del caso.

Durante il controllo approfondito del garage, il fiuto dei cani ha permesso di recuperare due pacchetti di sigarette che contenevano rispettivamente 20 e 17 pezzi di hashish, suddivisi in dosi di diversa grammatura e pronti per la vendita. Tanti e di diversa natura gli oggetti presenti, tra cui un materasso.

Il magistrato di turno ha disposto il rilascio dei quattro soggetti.

“Prosegue la collaborazione tra Polizia locale e Agec sui complessi gestiti dall’azienda speciale – afferma l’assessore Marco Padovani-. Come avevamo annunciato, i controlli effettuati in maniera massiccia durante l’estate sono stati i primi di tale portata ma non saranno gli ultimi. Sebbene le verifiche finora non abbiano riscontrato nessun reato, stiamo continuando a vigilare su tutte le situazioni e, in particolare, in quelle che ci vengono segnalate come anomale”.

“La sicurezza dei nostri inquilini e la tutela del patrimonio dei veronesi sono vere priorità per Agec – aggiunge il presidente di Agec Maurizio Ascione-. È importante però che prosegua questo clima di collaborazione fra le istituzioni e i cittadini per segnalare ogni piccola irregolarità allontanando ogni elemento di disagio o pericolo”.