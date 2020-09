Verona- Dal 26/09 riapre Palazzo Maffei Casa Museo nel cuore della città: tutto pronto per riaccogliere il pubblico.

Oltre agli importanti restauri che erano già stati compiuti, in vista della prima apertura di Palazzo Maffei, sulla “monumentale” e potente opera

di Simone Brentana La strage degli innocenti

e sul dipinto di Gregorio Lazzarini Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia – affidati a Massimo Tisato Restauri – devono essere assolutamente segnalati gli interventi effettuati in questi mesi di chiusura dalla restauratrice Barbara Ferriani su alcuni capolavori del Novecento presenti

nella Collezione Carlon, in particolare La Sposa fedele, opera degli anni ’30 – ’31 di Alberto Savinio e Fuga delle idee di Gastone Novelli. La tela di Savinio, uno dei momenti apicali della produzione dell’artista, espressione della sua adesione alla poetica surrealista, consente ora,

grazie all’intervento effettuato, la lettura della texture dell’opera, prima coperta da strati di vernice applicati in anni passati: sono riemersi i rilievi materici, l’andamento delle pennellate, il ductus pittorico di un artista colto, dissacrante, allusivo ed estremamente raffinato. Allo stesso modo Fuga delle idee, tecnica mista in cui si mescolano segni, figure, colori e materie, realizzata da Novelli nel 1959 per sovrapposizioni di stesure, giustapposizioni e incroci di bianchi differenti, torna a mostrare con forza la sua composizione multiforme. Due chicche da vedere e rivedere nel percorso espositivo di Palazzo Maffei, che stupisce grazie agli inattesi dialoghi tra antico e moderno

e che soprattutto per l’arte del Novecento, presenta veri capisaldi,

i grandi nomi del panorama internazionale – Picasso, De Chirico, Kandinsky, Duchamp, Magritte, Warhol, ecc. – e importanti focus sul Futurismo,

sulla Metafisica e sull’Arte italiana della seconda metà del secolo,

fino a Burri e Fontana. “Riapriamo finalmente al pubblico con fiducia ma anche con senso di responsabilità” commenta Vanessa Carlon, alla direzione di Palazzo Maffei. “Vogliamo fare un passo alla volta, per verificare che i sistemi di accoglienza

e di sicurezza siano adeguati. Abbiamo lavorato a lungo in questi mesi

per progettare il futuro di questa sede museale che,

come abbiamo sempre detto,

desideriamo sia viva, stimolante, partecipata.

I tempi sono complessi, difficili, ma la vita e la società non possono prescindere dall’arte, dalla creatività, dalla bellezza.”